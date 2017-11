SPD verleiht „Rolf“ als Lob für Engagement

Geilenkirchen. Zum dritten Mal vergibt die SPD Geilenkirchen einen Ehrenamtspreis, der in Erinnerung an das langjährige SPD- Mitglied und den langjährigen stellvertretenden Bürgermeister Geilenkirchens Rolf Justen, auch „Rolf“ genannt wird.

Nachdem man sich in den vergangenen Jahren den ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Kirchen und den freiwilligen Feuerwehren gewidmet hatte, möchte man sich in diesem Jahr dem Brauchtum Karneval widmen. Hierzu möchte man in einer Talkrunde mit dem Präsidenten Hans-Josef Bülles vom VDAK (Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.), dem Vorsitzenden Manny Walter der KGKG (Karnevalsgesellschaften Geilenkirchener Karnevalsvereine), Bürgermeister Georg Schmitz und Marko Banzet den Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur ins Gespräch kommen.

Zu den Bewerbern um den Preis zählt der Bürgertreff Geilenkirchen e.V. In diesem Verein engagieren sich 15 Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich. Fünfmal wöchentlich findet ein offener Treff statt, einmal in der Woche Sprachkurse und ein Dialogkreis für Flüchtlinge. Einmal monatlich findet ein Sprachcafé, Philosophischer Gesprächskreis und eine Kleintierberatung statt. Zweimal monatlich trifft man sich zum Bingospiel und zum Dart. Der Bürgertreff bringt Menschen zusammen und bietet einen Ort des Wohlfühlens und des Beitragens.

Weitere Bewerberinnen sind Stephanie Claßen und Verena Turnau. Beide sind seit 2011 Mitglieder im Karnevalsverein Schanzereremmele e.V. Hatterath. Seit 2005 coachen sie erfolgreich das Männerballett. Seit 2006 trainieren sie die Kindertanzgruppen sowie die Tanzmariechen. Sie sind immer mit Herzblut dabei und zaubern jedem Kind ein Lächeln ins Gesicht. In der vergangenen Session organisierten sie erfolgreich den dritten Kindertanznachmittag „Bühne frei für den Nachwuchs“.

Schwierige Entscheidung

Der Obst- und Gartenbauverein Immendorf e.V. feiert im nächsten Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Seit geraumer Zeit widmet er sich dem Projekt „Klassenzimmer in der Natur“. Hierfür wurde ein etwa vier Kilometer langer Rundwanderweg um Immendorf mit rund 500 Tonnen Kalksplitt ertüchtigt.

Der Rundweg wurde mit Wandertafeln ausgeschildert. Sechs Sitzbänke wurden aufgestellt, 20 Bäume, 35 einheimische Sträucher sowie 18 alte einheimische Obstbäume gepflanzt. Im Oktober dieses Jahres wurden 3000 Narzissenzwiebeln und weitere 30 Sträucher gepflanzt, zu im Früjahr aufblühen werden. Der Eintritt zum „Klassenzimmer in der Natur“ ist frei und zu jeder Zeit möglich.

Das Jugendzentrum Zille besteht aus einem Team von zwölf jungen Menschen, die die kostenfreien Angebote der offenen Tür unterstützen. Die „Teamer“ führen Aufsicht, arbeiten im Chorprojekt mit, sitzen im Jugendausschuss der Gemeinde, übernehmen die Betreuung auf Fahrten und vieles mehr. Das Zille Bildungsteam , bestehend aus älteren Mitarbeitern, kämpft für die Chancengleichheit, gibt kostenfrei Nachhilfeunterricht und schreibt mit den Jugendlichen Bewerbungen.

Im Rahmen einer feierliche Veranstaltung am Dienstag, 5. Dezember (Tag des Ehrenamtes), um 19 Uhr im Saal Werden Pongs in Immendorf werden die Bewerbungen nochmals dem Publikum vorgestellt, bevor der durch eine Jury bestimmte Sieger im Rahmen einer Laudatio durch den Bundestagsabgeordneten a.D. Norbert Spinrath bekannt gegeben wird. Man darf also gespannt sein, wer den „Rolf“ und 500 Euro Preisgeld entgegen nehmen darf.