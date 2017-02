Geilenkirchen/Übach-Palenberg/Gangelt.

Über 1000 neue Mitglieder in nur einem Monat: Die SPD in Nordrhein-Westfalen verzeichnet derzeit eine regelrechte Eintrittswelle. Der Grund: Martin Schulz. Seitdem feststehe, dass Schulz als Kanzlerkandidat für die Partei ins Rennen ziehe, sei ein regelrechter Hype ausgebrochen, sagen führende Politiker. Aber hat der so genannte „Schulz-Effekt“ auch Geilenkirchen, Übach-Palenberg und Gangelt erreicht?