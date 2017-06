Übach-Palenberg.

Auf die Frage, warum es bei den Sommerkonzerten am Carolus-Magnus-Gymnasium (CMG) immer so warm ist, wusste Petra Owczarski auch keine Antwort. „Trotzdem freuen wir uns, dass es so voll ist“, sagte sie am Rande des gelungenen Konzerts am Donnerstagabend im weiten Rund des Pädagogischen Zentrums (PZ).