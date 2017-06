Sommerkirmes mit Tanz und Festzug

Übach-Palenberg. Vom 7. bis zum 10. Juli lädt die Schützenbruderschaft St. Petri und Pauli Windhausen zu ihrer traditionellen Sommerkirmes ein. Startschuss ist am Freitag, 7. Juli, um 20 Uhr bei freiem Eintritt mit der bereits achten Auflage der Oldie-Night mit DJ Wilhelm.

Dort kann sich das Königspaar Bernhard und Nathalie Ohligschläger schon einmal warm tanzen für die folgenden Tage. So wird am Samstag, 8. Juli, um 18 Uhr der Königsbaum am Schützenheim aufgestellt. Nach einem kurzen Festzug geht es wieder ins Festzelt am Windhausener Berg, wo ab 20 Uhr der Königsball nicht nur die befreundeten Schützenbruderschaften mit ihren Majestäten zum Tanz einlädt. Es spielt die Band „Simply Five“, der Eintritt ist frei.

Am Sonntagmorgen. 9. Juli, geht es schon um 9.30 Uhr weiter. Nach einem gemeinsamen Feldgottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung geht es nach einem kurzen Zug durch den Ort zum Zelt.

Der Höhepunkt des Tages wird aber der prächtige Festzug ab 17 Uhr sein, bei dem sich die Majestäten bestens präsentieren können. Der Tag klingt mit musikalischer Begleitung von DJ Wilhelm aus.

Am Montagmorgen, 10. Juli, heißt es dann ab 9 Uhr nach einem gemeinsamen Frühstück wieder, „Piff Paff, der Vogel muss eraff!“, wenn der neue König der St.-Petri-und-Pauli-Schützen für das kommende Schützenjahr ausgeschossen wird.

Gefeiert wird der neue Regent dann mit einem angemessenen Frühschoppen im Festzelt.