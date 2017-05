Sommerkirmes mit Ball, Festzug und Ehrungen

Geilenkirchen. Die St.-Josef-Schützenbruderschaft 1880 Bauchem lädt ein zur Sommerkirmes. Gefeiert wird am 17. und 18. Juni an und in der Mensa der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (ALG). .

Am Samstag starten die Kirmesfeierlichkeiten um 17.15 Uhr mit einer Feldmesse an der Kunigunden-Kapelle Bauchem

Anschließend zieht ein kleiner Festzug mit dem Trommler- und Pfeiferkorps Bauchem zur Anita-Lichtenstein-Gesamtschule. Um 20 Uhr beginnt dort der Kirmesball, bei dem verdiente Mitglieder des Trommler- und Pfeiferkorps und der St.-Josef Schützen geehrt werden.

Auch am Sonntag wird sich ein Festzug durch den Ort schlängeln. Um 15 Uhr starten die Gastgeber zusammen mit den befreundeten Bruderschaften aus Geilenkirchen, Hünshoven und Windhausen an der Gesamtschule. Der Zugweg führt über Jahnstraße, Nieder-heider Weg, Pappelweg, Turmstraße, Bauchemer Gracht, Flurstraße, Gartenstraße, Im Gang und Jahnstraße wieder zur Gesamtschule. Jüngere Teilnehmer dürfen sich am Nachmittag gerne im Armbrust- und Bogenschießen üben.