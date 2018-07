Übach-Palenberg - Sommerfest der VfR-Handballer: Hennes wird in „Unruhestand“ verabschiedet

Sommerfest der VfR-Handballer: Hennes wird in „Unruhestand“ verabschiedet Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2018, 17:27 Uhr

Übach-Palenberg . Mit dem Sommerfest der Handballer vom VfR Übach-Palenberg am Samstag, 7. Juli, ab 19.30 Uhr in der Turnhalle an der Barbarastraße in Palenberg steht nicht nur wieder eine schöne Gelegenheit an, um mit den Sportlern zu feiern. An diesem Tag wird auch nach 23 sehr erfolgreichen Trainerjahren die vereinseigene Trainerlegende Harald Hennes in den „Unruhestand“ verabschiedet.