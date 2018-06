Gangelt-Stahe - Skat: Capellmann baut Führung aus

Gangelt-Stahe. Am fünften Spieltag der Grenzland-Skatmeisterschaft des Skatclubs „Herz Dame Stahe-Niederbusch“ hat Helmut Capellmann mit 2933 Punkten die Führung erheblich ausbauen können. Die Verfolger sind Heinz Randerath und Peter Reuters.

Der Titelverteidiger Reiner Heinrichs aus Hüllhoven konnte mit 2556 Punkten den Anschluss an die Verfolger wieder herstellen, muss allerdings weiter punkten, um den Rückstand nicht zu groß werden zu lassen.

Ergebnisse des Spieltages:

1. Helmut Capellmann, Niederbusch 2933 P.; 2. Peter Reuters, Heinsberg 2712 P.; 3. Gerd Bickmann, Kirchhoven 2653 P.; 4. Reiner Heinrichs, Hüllhoven 2556 P.; 5. Wolfgang Beckers, Wassenberg 2190 P.; 6. Willibert Zohren, Waldfeucht 2150 P.; 7. Josef Offermanns, Waldfeucht 1883 P.; 8. Josef Czinczoll, Kirchhoven 1871 P.

Gesamtwertung nach dem 5. Spieltag: 1. Helmut Capellmann, Niederbusch 13024 P.; 2. Heinz Randerath, Wassenberg 11910 P.; 3. Peter Reuters, Heinsberg 11685 P.; 4. Franz-Josef Speuser, Gangelt 10541 P.; 5. Werner Hermanns, Breberen 9744 P.; 6. Horst Göhring, Breberen 9685 P.; 7. Walter Thoennessen, Übach 9489 P.; 8. Reiner Heinrichs, Hüllhoven 9359 P.; 9. Willibert Zohren, Waldfeucht 8935 P., 10. Peter Paulsen, Arsbeck 8866 P.

Der nächste Spieltag der Grenzland-Skatmeisterschaft findet am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Wolters, Bundesstraße 35, in Gangelt-Stahe statt.