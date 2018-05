Übach-Palenberg.

„Wir wollen heute unser Jubiläum feiern“, begrüßt Günter Wintz, erster Vorsitzender des Seniorenvereins St. Barbara Palenberg am vergangenen Samstag die Mitglieder beim Großen Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen im Theresiensaal in Palenberg. Auf stolze 60 Jahre blickt der Verein in diesem Jahr zurück.