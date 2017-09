Seniorenshow mit vielen Höhepunkten: Karten sichern

Übach-Palenberg. In diesem Jahr findet der Seniorennachmittag der Stadt Übach-Palenberg am Freitag, 3. November, um 14.30 Uhr (Einlass ab 13.30 Uhr) im Pädagogischen Zentrum des Schulzentrums statt.

Alle Senioren ab 65 Jahren und auch deren womöglich jüngere Partner sind herzlich eingeladen. Beliebte Schlager mit Entertainer Dirk Elfgen, Komik und Akrobatik mit Jens Ohle oder Theater mit Berti Davids-Heinrichs stehen genauso auf dem Programm wie Stimmungsmusik mit Uwe Wirtz als DJ Ötzi und der „Brass mit Spaß“-Kapelle, einer Formation aus den Reihen der Privat-Musikkapelle Scherpenseel.

Den krönenden Abschluss bildet eine Licht- und Feuershow mit den auch auf internationalen Bühnen bekannten Künstlern „Chapeau Bas“. In der Pause gibt es ein Freigetränk nach Wahl und ein Handgebäck. Aufgrund der Brandschutz-Vorgaben können Rollstuhlfahrer nur mit einer Begleitperson teilnehmen, und die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Spezielle Karten gibt es unter Telefon 02451/979 10 27.

In diesem Jahr gibt es bei den Eintrittskarten eine Besonderheit: An der Servicestelle im Rathaus kann ein Kombi-Ticket für das Benefizkonzert des Heeresmusikkorps am 24. Oktober (elf Euro) und den Seniorenshownachmittag am 3. November (fünf Euro) erworben werden. Das Kombi-Ticket kostet 13 Euro.

Karten für den Seniorenshownachmittag gibt es außer in der Servicestelle im Rathaus, Telefon 02451/979 33 27 auch bei folgenden Vereinen und Geschäften: Seniorenverein Boscheln, Josef Fröschen, Telefon 02404/4674; Buchhandlung Funken, Carolus-Magnus-Straße 40; Reisebüro Lengersdorf-Gatzos, Carolus-Magnus-Straße 10; Lotto-Postagentur Thomas Kraft, Freiheitstraße 33; Seniorenverein Übach, Regina Buckenhofer, Telefon 02451/41 235; Tabak, Presse und Schreibwaren Michael Schneidersmann, Kapellenstraße 3-5; Seniorenverein Palenberg, Annette Beisecker, Telefon 02451/43 568; Seniorenverein Frelenberg, Gerd Segerer, Telefon 02451/1088; Lottogeschäft Irmgard Cremers, Marienstraße 22; Lottogeschäft Udvary, Heerlener Straße 134, und Seniorenverein Scherpenseel, Günter Gävert, Telefon 02451/44 403.