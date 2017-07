Seminarangebot: Demenz-Welten verstehen lernen

Geilenkirchen. Die Altengerechte Quartiersarbeit Bauchem bietet ein Seminar zum Thema Kommunikation mit betroffenen Menschen an. Betroffene haben häufig andere Bedürfnisse und Sehnsüchte als gesunde Menschen.

Im Rahmen der altengerechten Quartiersarbeit Bauchem findet am Samstag, 8. Juli, von 9 bis 16 Uhr ein Tagesseminar zum Thema „Ja, und jetzt? – Kommunikation mit dementiell veränderten Menschen im Alltag und Geschäftsleben verstehen lernen“ statt.

Im Alltag trifft man immer häufiger auf dementiell veränderte Menschen und man weiß oft gar nicht, wie man mit ihrem Verhalten umgehen muss. Um diesen Personenkreis im Alltag zu schützen und zu unterstützen, sind viele kleine Hilfestellungen notwendig, die ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen.

Dementiell veränderte Menschen, auch in frühen Phasen, haben aufgrund ihrer Erkrankung oft so ganz andere Bedürfnisse und Sehnsüchte und auch andere Kommunikationsformen als die Gesunden. Es geht in diesem Tagesseminar darum, einen neuen Blick zu erarbeiten, quasi in die Welt der dementiell Erkrankten einzutauchen, und deren „andere Bedürfnisse und Kommunikationen“ zu erkennen und verstehen zu lernen. Dies dient als Grundlage für ein besseres Verständnis auf beiden Seiten.

Folgende Einzelaspekte werden behandelt: Wahrnehmungspsychologie, Grundlagen der allgemeinen Kommunikation/Gesprächsführung, Grundlagen zum Thema „Demenz-Welten verstehen lernen“, Sehnsüchte der Menschen verstehen (Angst/Liebe und Anerkennung), Angemessenes Verhalten entwickeln, den dementiell erkrankten Menschen als Lehrer verstehen, „Weglauf –Tendenz“ und „Hinlauf–Tendenz“ oder doch ein „Sehnsuchtsbedürfniss“, Bedürfnisse deuten lernen, sowie wichtige allgemeine Umgangsformen in Stil und Etikette.

Um diese Themenbereiche einmal in Ruhe besprechen zu können, bietet die Quartiersentwicklerin Melanie Hafers-Weinberg inKooperation mit der Franziskus Akademie diesen Grundstein zum Umgang mit dementiell veränderten Menschen an. Als Referent konnte der Diplom-Theologe Stefan W. Knor, Master of Arts und Leiter der Franziskus Akademie, gewonnen werden.

Inhaltlich ist die Veranstaltung für alle Dienstleister, die in beruflichen Alltagssituationen oder in Ausübung des Ehrenamtes unter anderem Kontakt mit alternden Menschen, insbesondere Menschen mit Demenz haben, konzipiert. Zielgruppen sind beispielsweise Mitarbeiter in Behörden, Banken, der Polizei und Feuerwehr, in Krankenhäusern, stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegediensten, Apotheken, öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxifahrer, Mitarbeiter im Einzelhandel, oder pflegende Angehörige.

Anmeldungen werden von Kristina Knipprath unter Telefon 02451/6209-9990 entgegen genommen. Sie beantwortet auch gerne Fragen zum Seminar. Das Projekt wird von der „altengerechten Quartiersarbeit Bauchem“ und dem Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.