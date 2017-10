Vorverkauf startet am 20. Oktober

Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 20. Oktober, in der Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr im Bürgertreff, ferner am Sonntag, 22. Oktober von 11 bis 12 Uhr, Freitag, 27. Oktober, von 18.30 bis 19 Uhr und Sonntag, 29. Oktober von 11 bis 12 Uhr.

Mögliche Restkarten können ab 30. Oktober bei Maria Horrichs unter Telefon 02454/6263 erworben werden .

Das Selfkanttheater teilt mit, dass die Eintrittskarten für die Samstagsveranstaltung in der Heinsberger Stadthalle ausschließlich bei der Stadt Heinsberg unter Telefon 02452/4191 erworben werden können.