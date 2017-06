Übach-Palenberg.

Die Fassade leuchtet in den schönsten Farben, und im Inneren wird es sogar noch besser: Die Ausstattung des Aggertal-Gymnasiums in Engelskirchen ist vom Feinsten. Es sind Zustände, von denen man an vielen anderen Schulen in vielen anderen Städten nur träumen kann. Zum Beispiel in Übach-Palenberg. Und so kam es, dass es in der Übach-Palenberger Politik plötzlich um eine Engelsberger Schule ging.