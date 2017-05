Schönste Aufgabe des Priesters ist die Beichte Von: Andrea Schever

Letzte Aktualisierung: 18. Mai 2017, 13:35 Uhr

Übach-Palenberg. Während andere nach 40, 50 Jahren froh sind, endlich in Rente gehen zu können, ist Pater Markus Vergeer noch nach 60 Jahren so begeistert und engagiert wie zu Beginn seiner Priesterzeit. „Das war einem damals nicht so richtig bewusst“, erklärt Markus Vergeer die Anfänge seines beruflichen Werdegangs, „das ist so nach und nach gewachsen.“