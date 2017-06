Geilenkirchen.

Der FC Germania Bauchem bot am Samstagnachmittag ein ganz besonderes Schnupperprogramm für alle an, die sich in Sachen Fußball beweisen wollten. Ein Dribbelkünstler oder Ass beim Kurzpass zu sein, war dabei weniger wichtig, als die Aktion, sich überhaupt mit einem Ball über den Platz zu bewegen.