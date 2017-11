Scheunenfete, Kaffeekonzert und bayrischer Abend locken nach Gillrath

Geilenkirchen-Gillrath. Vom 3. bis 5. November veranstaltet das Trommler- und Pfeiferkorps Gillrath sein Oktoberfest im bayrisch hergerichteten Festzelt auf dem Kirmesplatz in Gillrath, um gemeinsam mit der Bevölkerung kräftig zu feiern. Es geht los mit der großen Scheunenfete am Freitag ab 19 Uhr, die ganz im Zeichen der Jugend steht.

Zu ermäßigten Preisen werden kühle Drinks, heiße Sounds mit DJ Hausi von Music‘n Light und eine tolle Stimmung mit vielen Spezialeffekten geboten – die Veranstalter wollen eine einmalige Party auf die Beine stellen.

Am Samstag kommt dann ab 20 Uhr wieder richtige Wies‘n-Stimmung auf. Die Band „Wahnsinn“ wird in diesem Jahr den bayrischen Abend gestalten. Von deutschen Schlagern über Ballermann-, Après Ski- und Karnevalshits bis hin zu aktuellen Charts wird alles dabei sein. In Dirndl und Lederhosen kann unter anderem fassfrisches Oktoberfestbier an der Theke, auf der Tanzfläche oder im gemütlichen Biergarten genossen werden.

Buntes Programm

Der Sonntagnachmittag steht dann ganz im Zeichen der Spielmannsmusik. Das gastgebende über 40 Mitglieder starke Spielleuteorchester wird um 15.30 Uhr mit dem traditionellen Herbstkonzert beginnen und bekannte Musikstücke aus verschiedenen Genres präsentieren. Auf dem Programm stehen unter anderem Evergreens und moderne Titel wie „The Bare Necessities“, „Auf einem persischen Markt“ und „Music“.

Auch Marsch- und Polkafreunde dürfen sich auf entsprechende Klänge freuen. Weiterhin wird das Fluit- en Tambourcorps Schaesberg für musikalische Unterhaltung sorgen. Ab 14 Uhr können sich die Besucher an dem reichhaltigen Kuchenbuffet bedienen.

Alle Veranstaltungen finden im bayrischen Festzelt auf dem Kirmesplatz in Gillrath in der Kreisbahnstraße neben der Feuerwehrwache statt. Alle Ortsvereine, Interessenten, Förderer und Gönner des Vereins sind vom Trommler- und Pfeifenkorps herzlich eingeladen. Alle Informationen finden sich auch im Internet unter www.tpk-gillrath.de.