Rockfabrik: „Cunning Stunts" spielen Thrash Metal

Übach-Palenberg. „Cunning Stunts play Metallica“ heißt es am Samstag, 14. Januar, ab 21.30 Uhr (Einlass 20 Uhr) in der Rockfabrik in Übach-Palenberg, Borsigstraße 7.