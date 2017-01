Übach-Palenberg.

Der Name „Sascha“ fiel immer wieder in der Rockfabrik in Übach-Palenberg, als am vergangenen Samstag Musik von „Metallica“ angesagt war. Allen voran ging es natürlich um Sascha Gerhards auf der Bühne. Er ist ein gebürtiger „Übach-Palenberger Jung“, USA-Auswanderer und dort Professor für Kulturwissenschaften und deutsche Sprache an der Miami University.