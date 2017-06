Rhenania Immendorf startet mit Randsportart: Fußballtennis

Geilenkirchen. Kürzlich veranstaltete die Rhenania Immendorf im Rahmen ihres jährlichen Dorfturnieres zum ersten Mal ein Fußballtennisturnier auf dem Rasenplatz. Zwölf Mannschaften spielten in drei Gruppen bei bestem Wetter und hohen Temperaturen um den Einzug in das Viertelfinale.

Mit viel Spaß aber auch Ehrgeiz wurden dann die Viertelfinals gespielt, bei denen sich dann die Zweite Mannschaft und die Alten Herren von Rhenania Immendorf für das erste Halbfinale sowie Waurichen II und FC Ohana im zweiten Halbfinale gegenüberstanden. Hier setzten sich dann auch die beiden Mannschaften durch, die am konstantesten das ganze Turnier gespielt hatten, nämlich FC Ohana und die Alten Herren von Rhenania Immendorf.

Alte Herren setzen sich durch

In einem technisch wirklich sehr guten Finale setzen sich letztendlich die Alten Herren mit Thomas Bosten, Thomas Beer, Ralf Felka und Daniel von St Vieth mit 7:5 durch. „Wir wollten einfach mal sehen, ob dieses Turnier auch so einen hohen Zuspruch bekommt, wie unser Fußballtennisturnier in der Halle, das seit über 30 Jahren immer Anfang Januar ausgetragen wird“, teilte Frank Lohmann mit, der gemeinsam mit Marco von der Ruhr und Thomas Bosten für die Turnierleitung verantwortlich war.

„Wir hatten bis kurz vor Beginn des Turnieres 16 Zusagen, die sich leider auf zwölf reduzierten. Trotzdem können wir zufrieden sein. Die Mannschaften hatten viel Spaß“, so Thomas Bosten.

Vor allem wolle man aber dieses Turnier als Startschuss für das Fußballtennis verstehen, das ab dem 22. Juni von der Fußballabteilung der Rhenania wöchentlich in der Turnhalle Immendorf angeboten wird. Marco von der Ruhr und Thomas Bosten sind die Initiatoren dieser Idee und wollen mit allen, die Freude an Sport und Spaß haben, jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr trainieren.

„Der Zuspruch bei den Turnieren war immer so groß, dass wir diese Randsportart hier regelmäßig anbieten möchten“, so Thomas Bosten. Jeder könne mitmachen, Frauen und Männer sowie Jugendliche ab 14 Jahren. „Das heißt, wir bieten hier etwas für die ganze Familie“, fügte von der Ruhr hinzu. Für weitere Fragen steht Thomas Bosten unter Telefon 0162/4968552 zur Verfügung.