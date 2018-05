Geilenkirchen-Immendorf - Rhenania Immendorf freut sich über Erfolge der Tischtennisspieler

Geilenkirchen-Immendorf. Den Klassenerhalt der 1. Mannschaft in der Kreisliga und den Gewinn des Pokals der Herrn B-Konkurrenz des TT-Kreises Rur-Wurm konnten die Tischtennis-Rhenanen aus Immendorf zum Saisonabschluss feiern. Gleichzeitig konnte Michael Münchs als Abteilungsleiter erstmals Manuel Drews als Vereinsmeister auszeichnen.

„Spannung pur“ war bis zum letzten Spieltag für die 1. Mannschaft angesagt. Im Kampf gegen den Abstieg aus der Kreisliga hatte die gesamte Konkurrenz zum Saisonende wichtige Punkte eingefahren, so dass nur zwei Punkte gegen den Tabellenzweiten aus Tüddern den Klassenerhalt sichern konnten.

Zwei Siege in den Eingangsdoppeln durch Marc Weiß/Manuel Drews und Dieter Peschen/Michael Goebbels bildeten die Grundlage für einen verdienten 9:6 Erfolg, zu dem in den Einzeln Marc Weiß, Manuel Drews, Michael Goebbels, Markus und Florian Damm jeweils einen Punkt und Dieter Peschen zwei Punkte beisteuerten.

Während die 2. Mannschaft mit Erik Harren, Harald Lohn, Stefan Hocks und Jens Weiß in der Meisterschaft einen hervorragenden zweiten Platz in der 2. Kreisklasse B belegen konnte, erreichten Harald Lohn, Stefan Hocks und Florian Damm in der Herrn B-Pokalkonkurrenz nach Siegen über Kohlscheid 3 und Straeten 2 das Endspiel gegen die TTG Hoengen 2.

Der Gegner aus Alsdorf wurde deutlich mit 4:1 geschlagen, und der Kreispokal nach Immendorf entführt. Die 3. Vertretung um Bernd Gibbels, Laura Gantner, Gerhard Proft, Hans-Willi Goebbels und Rene Dahlmanns belegte in der 2. Kreisklasse A einen 9. Rang, wobei nur zehn von ursprünglich zwölf Teams die Saison beendeten.

Nach vielen knappen und unglücklichen Niederlagen wurde die 4. Mannschaft mit Silvia Beule-Vaduva, Michael Budzin, Ernst Alt und Angelika Blackmon-Damm am Ende nur Tabellenletzter in einer sehr starken 3. Kreisklasse A. Ebenfalls auf dem letzten Platz landete die 5. Mannschaft um Volkhard Malka, Rudi Sauren Reinhard Reuter, Michael Becker, Peter Berger-Noth und Mario Fechner in der 3. Kreisklasse B.

Anlass zur Hoffnung für die Zukunft bieten die beiden Nachwuchsmannschaften, die von Markus und Florian Damm, Angelika Blackmon-Damm und Jens Weiß trainiert und betreut werden. Die positive Entwicklung der Jugend- und Schülerspieler zeigt sich nach Abschluss der Meisterschaft mit mittleren Rängen in den jeweiligen 1. Kreisklassen insbesondere auch bei den Vereinsmeisterschaften mit folgenden Ergebnissen:

Jugend Einzel: 1. Mirco Schnur, 2. Eric Schwanenberg, 3. Pia Ritzerfeld; Jugend Doppel: 1. Mirco Schnur/Lena Geuer, 2. Eric Schwanenberg/Pia Ritzerfeld. Schüler Einzel: 1. Paul Dickmann, 2. Feico Supheert, 3. Luca Thiel. Schüler Doppel: 1. Paul Dickmann/Maurus Peschen, 2. Simon Schraudy/Mara Ritzerfeld, 3. Lukas Ollig/Niklas Ferlin. Sieger Trostrunde Schüler: Maite Pantel.

Die nächsten Termine kommen im Oktober mit den Stadtmeisterschaften in Immendorf. Außerdem findet wie jedes Jahr im Oktober das Ortsturnier statt, bei dem auch Tischtennisinteressenten, die nicht aktiv spielen oder gespielt haben, die Möglichkeit haben, in einem Hobbyturnier mitzumachen.