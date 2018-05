Informationen zum Projekt heute ab 10 Uhr

Gefeiert wurde nicht nur gestern ganz offiziell die Renaturierung der Wurm bei Burg Trips mit allen, die an der 2,2 Millionen Euro teuren Baumaßnahmen mitgewirkt hatten, sondern auch heute wird gefeiert und zwar mit den Bürgern, die sich für ihren Fluss interessieren.

Am heutigen Samstag von 10 bis 17 Uhr stehen Mitarbeiter des Wasserverbands Eifel-Rur (WVER) unmittelbar an der Wurmbrücke zur Burg Trips allen Bürgern für ihre Fragen rund um das Projekt zur Verfügung. In einem Zelt ist für die Beköstigung der Besucher gesorgt. Gleich nebenan können die Fahrzeuge besichtigt werden, die der Wasserverband bei der Gewässerinstandhaltung einsetzt. Ein kleines Programm unter anderem mit einer Hüpfburg wurde auch für die Kinder vorbereitet.