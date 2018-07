Gangelt-Stahe - Reiner Heinrichs arbeitet hart an der Titelverteidigung

Gangelt-Stahe. Der Titelverteidiger Reiner Heinrichs aus Hülhoven kommt bei der Grenzland-Skatmeisterschaft so langsam in Fahrt und findet sich nun auf dem fünften Platz.

Auch Heinz Randerath aus Wassenberg kann mit einem guten Tagesergebnis den Rückstand auf Spitzenreiter Helmut Capellmann aus Niederbusch leicht verkürzen.

Die Ergebnisse des sechsten Spieltages lauten: 1. Reiner Heinrichs, Hülhoven 2764 P., 2. Willibert Zohren, Waldfeucht 2521 P., 3. Heinz Randerath, Wassenberg 2432 P., 4. Johannes Gavriilidis, Mönchengladbach 2383 P., 5. Michael Ditschi, Mönchengladbach 2347 P., 6. Helmut Capellmann, Niederbusch 2169 P., 7. Klaus Röpert, Kleingladbach 2148 P., 8. Josef Offermanns, Waldfeucht 2138 P.. In der Gesamtwertung führt Helmut Capellmann, Niederbusch 15193 P., vor Heinz Randerath, Wassenberg 14342 P., und Peter Reuters, Heinsberg 13594 P. Der nächste Spieltag findet am Freitag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr in der Gaststätte Wolters, Bundesstraße 35, Gangelt-Stahe statt.