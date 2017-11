Regisseur und Drehbuchautor Raymond Ley kommt zu Besuch

Geilenkirchen. Der Geilenkirchener Anita-Lichtenstein-Gesamtschule steht prominenter Besuch ins Haus. Am kommenden Freitag, 10. November, wird der Regisseur und Drehbuchautor Raymond Ley die Schule anlässlich des Gedenkens an die Pogromnacht 1938 besuchen.

Ab 19 Uhr wird Leys Doku-Drama „Meine Tochter Anne Frank“ gezeigt, anschließend steht Ley dem Publikum Frage und Antwort zu den Dreharbeiten und den Recherchen.

Ley ist in den vergangenen Jahrzehnten vielfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Grimme-Preis. Er ist vor allem auf dem Gebiet der Dokufiktion bekannt und widmete sich mit seinen Filmen so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt, Beate Uhse, Ronald Schill oder Adolf Eichmann. Erst dieses Jahr erhielt er mit „Tod einer Kadettin“, in dem es um das Schicksal der Geilenkirchener Segelschul-Kadettin Jenny Böken ging, große Aufmerksamkeit.

Der Eintritt am Freitag ist frei, freiwillige Zuwendungen an den Förderverein der Schule werden gerne entgegengenommen.