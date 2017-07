Gangelt.

Die Realschule Gangelt ist Geschichte und nur noch ein Kapitel in den Annalen der Gemeinden Gangelt und Selfkant. Am Freitag gab es in der Willy-Bomanns-Festhalle in Breberen eine kleine, letzte Feierstunde. „Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen“.