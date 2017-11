Rathaus verspricht: Es gibt keine Überraschungen

Übach-Palenberg. Diese Woche werden einige Weichen gestellt, was die Zukunft der Stadt Übach-Palenberg betrifft. Am Mittwoch beginnt vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf das Verfahren zu den Wasserkonzessionen. Und schon am Dienstagabend wird Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch (CDU) den Haushalt für das kommende Kalenderjahr einbringen.

Für den Bürger, jedenfalls für Grundbesitzer, ist natürlich mit am interessantesten, ob die Grundsteuer B – wie zuletzt vor zwei Jahren – erhöht werden muss. Das Rathaus wollte sich dazu im Vorfeld noch nicht konkret äußern, teilte aber auf Anfrage hin mit, dass „keine Überraschungen“ zu erwarten seien.

Die oben gezeigte Grafik verdeutlicht, wie die Erträge für die Stadt Übach-Palenberg sich in den vergangenen Jahren verändert haben. So stiegen die Erträge aus der Grundsteuer B stetig an, von 2,25 Millionen Euro im Jahr 2006 auf 5,34 Millionen Euo 2016.

Das entspricht mehr als einer Verdoppelung. Doch auch die Erträge aus der Gewerbesteuer sind gestiegen. 2006 lagen sie bei nur 8,28 Millionen Euro auf den Rekordwert von 19,5 Millionen Euro 2014. 2015 und 2016 waren die Erträge wieder etwas geringer, aber immer noch sehr hoch. Insgesamt relativ stabil blieben hingegen die Gebühren.

Die Ratssitzung beginnt am Dienstag um 17 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses, die Haushaltseinbringung zählt zum öffentlichen Teil. Die Ratsleute werden erst in der letzten Sitzung des Jahres am Dienstag, 21. Dezember, eine Entscheidung treffen.