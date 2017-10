Geilenkirchen.

Im Leben von Rainer Tegtmeyer dreht sich alles um die Musik. Der 52- jährige Dirigent und Musiklehrer unterrichtet schon seit 30 Jahren an der Kreismusikschule Heinsberg und hat heute noch genau so viel Spaß daran wie zu Beginn seiner musikalischen Laufbahn. Denn wenn es um die Musik geht, fangen seine Augen sofort an zu leuchten.