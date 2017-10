Proklamation des Dreigestirns und Karnevals-Gala

Geilenkirchen. Die Karnevalsfreunde Süggerather „Spätlese“ e.V. laden herzlich zur Proklamation des jungen Dreigestirns Prinz Torsten I., Bauer Patrick und Jungfrau Kevina am Samstag, 18. November, 20.11 Uhr in die Anita-Lichtenstein Gesamtschule, Pestalozzistraße 27 in Geilenkirchen, ein.

Unter dem Motto „3 Jonge, jewaase wie ene Boom, ervölle sich ene Droom“ geht es in die fünfte Jahreszeit. Gemeinsam mit den Süggerather Ortsvereinen und allen Gästen soll das Brauchtum Karneval gepflegt werden.

Bei freiem Eintritt wird ein kurzweiliges Programm unter anderem mit Büttenredner Eff Jott, der Birkesdorfer Buureband, Tanzmariechen Celine und den Tanzgruppen der „Spätlese“ an diesem Abend für Unterhaltung sorgen. Auch die befreundeten Vereine der KGKG mit ihren Tollitäten werden zu Besuch sein. Die „Spätlese“ freut sich auf viele Gäste und einen tollen Abend.

Schon jetzt lädt die „Spätlese“ zur Karnevals-Gala mit Dinner und Party am Samstag, 13. Januar, 19.11 Uhr, in die Gesamtschule ein. Einlass ist ab 18 Uhr, Karten kosten 30 Euro, im Preis inbegriffen ist ein Drei-Gänge-Menü in einem festlichen Ambiente. Der moderne Karnevalsabend beginnt um etwa 21 Uhr.

Party mit DJ

Nach dem offiziellen Programm startet die Party mit DJ. Zur Damensitzung sind alle Interessierten dann am Sonntag, 28. Januar, 12.11 Uhr in die Realschule Geilenkirchen, Gillesweg 1, Einlass ab 11 Uhr, eingeladen. Eintrittskarten für die Veranstaltung kosten 20 Euro. Für das Programm wurden tolle Künstler verpflichtet. Karten für beide Veranstaltungen können schon jetzt über die Homepage oder bei Walburga Speuser-Bolten, Telefon 02451/3355, erworben werden.