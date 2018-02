Übach-Palenberg - Projekt vom Instrumentalverein und der Europa-Schule macht Lust auf Musik

Übach-Palenberg. Die Idee war schon fast ein wenig verwegen. Kann man Schülerinnen und Schüler einer sechsten Jahrgangsstufe für die Musik eines Instrumental-Vereins begeistern?

„Wir wollten es auf jeden Fall einmal versuchen“, so Bettina Schwarz und Christiane Everhardt vom Instrumental-Verein Herbach 1895 sowie den Musiklehrerinnen Imke Voigt und Sabrina Zilgens von der Europaschule in Merkstein.

Nicht nur Theorie

Und so ging man es an, in mehreren Unterrichts-Intervallen wurden die Schüler auf die verschiedenen Blas- und Schlaginstrumente vorbereitet. Aber natürlich sollte es nicht bei der trockenen Theorie bleiben.

Also stand am Ende ein gemeinsamer Projekttag. Dazu kamen die Aktiven des Instrumental-Vereins Herbach in die Europaschule, brachten Querflöte, Klarinette, Trompete, Tuba, Posaune, Horn, Tenorhorn und Schlagzeug mit. Einen ganzen Schultag lang konnten dann die Schüler zusammen mit den Musikern nicht nur die einzelnen Instrumente „erkunden“, testen und viele Fragen stellen. Schließlich wurde ausgiebig geübt „was das Zeug hält“.

Am späten Nachmittag war dann für alle ein Fazit deutlich geworden: Das war nicht nur ein lehrreicher, interessanter und erfolgreicher Tag. Die Schüler hatten die Möglichkeit, einmal einen direkten Einblick in die Welt eines Blasorchesters zu gewinnen, ausgiebig und voller Wissensdurst wahrgenommen. Bei dem ein oder anderen ist jetzt sogar ein Mitwirken in einer solchen Vereinigung nicht mehr ausgeschlossen, was die Verantwortlichen des Instrumentalvereins Herbach nun erfreut als „Nachwuchs-Werbung“ verbuchen können.