Gangelt/Birgden - Polizei nimmt Mann aus Gangelt nach Strohmietenbrand fest

Gangelt/Birgden.

Die Feuerwehr Gangelt ist in der Nacht zu Montag zu einem Einsatz an der Kreisstraße 3 bei Birdgen gerufen worden. Dort hatten Passanten eine brennende Strohmiete gemeldet. Da der Brand in der Nähe von landwirtschaftlichen Geräten ausgebrochen war, galt es eine Ausbreitung zu verhindern.