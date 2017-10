Platanenfällungen: Die Grünen suchen nach der Notbremse

Geilenkirchen.

Vor dem Hintergrund der Platanenfällungen an der Roermonder Straße in Übach-Palenberg haben die Grünen Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch (CDU) zur Einberufung einer politischen Sondersitzung aufgefordert. In einem Schreiben, das am Dienstag an das Rathaus ging, legten die Fraktionsmitglieder Brigitte Appelrath, Frank Kozian und Rainer Rißmayer „schärfsten Protest“ ein.