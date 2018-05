Gangelt.

Wer hätte gedacht, dass die Scheckübergabe des Rotary Club Heinsberg an die Big Band der Gesamtschule zu einem Plädoyer für Freundschaft, Zusammenhalt, Völkerverständigung und am Ende für ein einiges Europa wird? Aber wo wäre eine solche Hoffnung besser platziert, als in einer Schule mit 750 Schülern?