Das sind die Eckdaten zur Pfingstkirmes

Die offizielle Eröffnung der Kirmes ist am Freitag um 18.30 Uhr. Am Samstag öffnet sie um 14 Uhr, Sonntag und Montag jeweils um 11 Uhr und am Dienstag wieder um 14 Uhr. Schluss ist von Freitag bis Montag jeweils um 23 Uhr, am Dienstag schon um 21 Uhr. Am Sonntag und am Montag findet außerdem jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr der Krammarkt statt, wo Kunsthandwerk, Dekorationsartikel, Schmuck, Lederwaren, Haushaltswaren, Bekleidung und Floristikartikel angeboten werden.

Eine wichtige Neuerung ist, dass das Feuerwerk bereits zur Eröffnung stattfindet, und zwar gegen 22.30 Uhr, nicht wie gewohnt zum Abschluss. Dies geschieht auch auf Wunsch der Schausteller, die das Feuerwerk finanzieren. Außerdem gibt es dieses Jahr zum ersten Mal eine behindertengerechte Toilette. Dies werden besonders die Menschen mit Behinderung zu schätzen wissen, die in den Werkstätten der Lebenshilfe arbeiten und am Freitagnachmittag vor der offiziellen Eröffnung freien Eintritt haben.