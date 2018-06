Geilenkirchen - Personeller Engpass: Gelobad zurzeit nur im Notbetrieb

Geilenkirchen. Kommenden Sonntag jährt sich die Einweihung des neuen Geilenkirchener Schwimmbades zum ersten Mal. Doch von Feierstimmung ist die Belegschaft zum einjährigen Geburtstag offenbar ein gutes Stück weit entfernt. Die personellen Engpässe sind derzeit so groß, dass das Gelobad aktuell nur noch dienstags bis freitags von 7 bis 8 Uhr und von 15 bis 19 Uhr öffnen kann.

Auch die Wassergymnastik für Senioren kann zurzeit nicht stattfinden.

Der Grund sind krankheitsbedingte Ausfälle, die sich mit Blick auf den Arbeitsschutz nicht auffangen ließen, wie der Erste Beigeordnete Herbert Brunen am Montag auf Nachfrage erklärt. Der Zustand wird wohl bis mindestens noch bis Freitag dieser Woche anhalten. Am vergangenen und auch am nächsten Wochenende hingegen soll der Betrieb regulär stattfinden.