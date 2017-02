Party zum Rosenmontag

Übach-Palenberg. Auch in diesem Jahr steigt wieder die beliebte Rosenmontagsparty im Schützenheim der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Übach. Am Montag, 27. Februar, geht es ab 11.30 Uhr mit musikalischen Klängen aus der fünften Jahreszeit los. Der Eintritt ist frei.

„Wer eine geeignete Alternative sucht zum Riesenrummel, und Wert auf Kommunikation und Zusammenhalt legt, der kommt bei uns voll auf seine Kosten“, so Vorsitzender Toni Crampen.

Die Karnevalsfeier ist mittlerweile mehr als ein Geheimtipp für die Karnevalsfreunde die nach dem Rosenmontagszug in Übach eine geeignete Lokalität aufsuchen möchten. In angenehmer und kameradschaftlicher Atmosphäre lässt sich im bunt geschmückten Schützenheim nämlich prima feiern, natürlich in bunten Kostümen, mit karnevalistischer Dekoration und bei bester Stimmung.

Als „Stargäste“ sind auch in diesem Jahr die „Alten Kameraden Übach“ aus den eigenen Reihen der Schützen fest eingeplant. Sie werden mit einigen Programmpunkten den ganzen Nachmittag hinweg für beste Stimmung und tolle musikalische Einlagen sorgen.