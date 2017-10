Geilenkirchen.

Buntes Laub fällt auf den Boden, die Temperaturen werden kühler. Das ist der richtige Zeitpunkt, um einen schönen Herbstspaziergang durch die heimische Natur zu machen. In Panneschopp und Umgebung liegen zahlreiche Kapellen im Feld, an denen man einfach mal in sich gehen und die Seele baumeln lassen kann.