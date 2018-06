Geilenkirchen - Ostalgischer Blick in den Rückspiegel beim Hünshovener Trabitreffen

Geilenkirchen.

Es muss aus Schrott sein, darf nix kosten, aber fahren soll es trotzdem. Diese Maxime gilt für die Vehikel, die Gerhard jedes Jahr speziell für das Trabitreffen in Geilenkirchen mit seinem Kumpel bastelt. Gerhard hatte in diesem Jahr ein Fahrzeug mitgebracht, das ein Hingucker auf dem Low-Budget-Trabitreff von Markus Hack auf dem Grundstück seiner Eltern an der Von-Humboldt-Straße in Niederheid war.