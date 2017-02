Noch Restkarten: Sitzung der KG Frelenberger Esel

Übach-Palenberg. Wie immer ist die Karnevalsgesellschaft „Frelenberger Esel“ am letzten Wochenende vor Karneval mit ihrer Großen Sitzung an der Reihe.

Am Samstag, 18. Februar, haben sie ab 20 Uhr ein tolles Programm in der Turnhalle an der Annabergstraße vorbereitet. Neben Tanzgarden und Mariechen aus den eigenen Reihen gibt es jecke Knaller am laufenden Band. So haben sich neben der Stimmungsband „Kröetsch“ auch Sänger Manni O., der selbsternannte „singende Kuhjunge“ ManP, sowie die „Sjpasskapel Oam Zat“ für den musikalischen Teil angesagt.

Unter den antretenden Gastvereinen sind auch die Prinzengarde des HKV Heinsberg, die KG „Forster Jonge“ Aachen und die Prinzengarde Bardenberg, die mit ihren Bühnenprogrammen für Unterhaltung sorgen werden. Karten gibt es bei der „MKey Wirtschaftsberatung“ in Übach, bei „Ralfs Kiosk“ in Frelenberg und bei den Mitgliedern der KG zum Preis von acht Euro, an der Abendkasse kosten die Karten je zehn Euro.