Übach-Palenberg - Noch kein Urteil am Landgericht zur Übach-Palenberger Stadthalle

Übach-Palenberg.

Das ausgehende Jahr 2017 bringt hinsichtlich der Stadthalle in der Freiheitstraße keine Klarheit: Bei einem Verkündungstermin am Landgericht wurde am Freitag kein Urteil gefällt. Stattdessen machte der Richter deutlich, dass er weiter Klärungsbedarf sieht, um über eine Räumungsklage zu entscheiden.