Geilenkirchen - Nikolausmärkte locken wieder in die Innenstädte

Geilenkirchen. Man munkelt ja, der erste Schnee solle womöglich bald fallen. Falls das stimmt, wäre der perfekte Rahmen für die großen Nikoausmärkte geschaffen, die ab dem kommenden Wochenende wieder stattfinden.

Und falls nicht, lässt es sich in den Zentren von Gangelt, Geilenkirchen und Übach-Palenberg bei heißem Glühwein und winterlichen Temperaturen sicher trotzdem gut aushalten.

In Geilenkirchen ist der Nikolausmarkt diese Woche Freitag ab 18 Uhr geöffnet und Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr. In Gangelt beschränkt man sich auf den Adventssonntag, 10 bis 19 Uhr. Und in Übach-Palenberg hingegen feiert man erst kommende Woche Nikolaus. Dort hat der Markt von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, geöffnet. Die Budenstadt auf dem Rathausplatz freut sich am Freitag ab 19 Uhr auf Besucher, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr.