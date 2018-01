Übach-Palenberg.

Es war wieder einiges los in 2017, und wenn man sich auf eines verlassen kann, dann wohl darauf, dass sich daran 2018 wenig ändern wird. Der Gürtel in Übach-Palenberg bleibt eng geschnallt, zugleich befindet die ehemalige Zechenstadt sich im Umbau. Hinzu kommt, dass an den Fronten zwischen Ratsmehrheit und Opposition mit härteren Bandagen gekämpft wird, als es in vielen anderen Kommunen der Fall ist. Irgendein strittiges Thema gibt es eigentlich immer.