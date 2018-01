Übach-Palenberg - Neujahrsempfang: „Zeit der Entbehrungen ist nicht vorbei“

Übach-Palenberg.

Ob er nun im Volksmund Neujahrsempfang heißt, oder im offiziellen Veranstaltungskalender als Bürgerempfang geführt wird, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtiger ist, dass die große Zusammenkunft aller Entscheider, Verwalter, Ehrenamtler und Bürger immer am zweiten Januar-Wochenende ein Moment ist, an dem Rückschau und Vorschau ineinanderfließen.