Geilenkirchen - Neue Kurse für Kleinkinder in der Musikschule Geilenkirchen

Geilenkirchen.

Im August und September beginnen in der Musikschule Geilenkirchen wieder neue Kurse der Zwergen-Musik, also Kurse für Kinder im Alter von 18 Monaten bis drei Jahren. Die Kurse finden wahlweise an verschiedenen Wochentagen in den Räumen der Musikschule, hinter dem Rathaus, in Geilenkirchen statt.