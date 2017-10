Neue Details zu planmäßiger Fällung und Neupflanzung

Übach-Palenberg. Bezüglich der planmäßigen Fällung und Neupflanzung von Bäumen in Übach-Palenberg, die die CDU bereits vor einem Jahr beantragt hat, hat die Stadtverwaltung gestern Details zum weiteren Vorgehen mitgeteilt.

Auf Nachfrage wurde erklärt, dass der Antrag in der ersten Sitzung des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung 2017 behandelt werden soll – und zwar gemeinsam mit einem Antrag der SPD. Die CDU hatte vorgeschlagen, jedes Jahr 50 Bäume zu fällen und durch neue, pflegeleichtere Arten zu ersetzen, was Zeit, Geld und Arbeit sparen würde.

Der Rat verwies den Antrag Ende 2016 in den zuständigen Fachausschuss. Die SPD indes hatte im April dieses Jahres beantragt, ein Konzept zur „ökologischen Stadtentwicklung“ zu erstellen. Bei den anderen Fraktionen – darunter auch die Grünen – kamen die Einzelheiten des Antrags zwar nicht sonderlich gut an, jedoch wurde auch dieser Antrag in den Fachausschuss verwiesen.

Die Anträge von CDU und SPD wiesen „thematische“ Parallelen auf, teilte Stadtsprecher Thomas de Jong gestern weiter mit. Daher wolle man sie nun gemeinsam behandeln.