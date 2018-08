Geilenkirchen - Nasser wird’s nicht: die Wurm ruft zum Badewannenrennen

Geilenkirchen. „Einmol Prinz zu sin“...diesen Traum hat sich das Dreigestirn aus Teveren im letzten Jahr schon erfüllt. Das ist nicht zu toppen, meinen Sie? Doch, als Badewannenkapitän beim legendären Badewannenrennen der KG Würmer Wenk auf der Wurm am 25. August. Hier startet das Geilenkirchener Stadtdreigestirn der vergangenen Session, Prinz Ilka I., Jungfrau Kuni I. und Bauer Marita I. in diesem Jahr mit der Startnummer 1.

Die Vorfreude ist groß, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Als erstes reines Damenteam in der sogenannten Promiwanne starten sie voll durch, Frauenpower halt. Dass sie das draufhaben, haben sie bereits in der vergangenen Session bewiesen. Das war die Pflicht, jetzt kommt, als krönender Abschluss, die Kür. Denn das Badewannenrennen ist wie Karneval mitten im Sommer, ein „Rosenmontagszug“ auf dem Wasser. Vorbei an zahlreichen Zuschauern geht der Weg über drei Stromschnellen.

Die Zeit, in der das Ziel erreicht wird, ist dabei nur zweitranging. Vielmehr steht hier absolut der Spaß an der Freud‘ im Mittelpunkt. Auf diesem Weg trockenen Fußes ins Ziel zu kommen, ist nahezu unmöglich. Und wenn man als Zuschauer denkt, man bliebe trocken, ist das weit gefehlt. Auch wenn es bei hochsommerlichenTemperaturen und ausbleibendem Regen skurril erscheint – einen Regenschirm mitzunehmen ist ratsam, hält dieser doch so mancher Attacke der Wurmpiraten stand.

Das ganze Spektakel ist kostenlos zu genießen. So wird weder ein Eintrittsgeld fällig, noch wird eine Startgebühr erhoben. Lediglich für die meist privat angebotenen Parkplätze rund um den Schauplatz ist eine kleine Gebühr zu entrichten.

Natürlich ist wie immer für Speisen und Getränke am gesamten Streckenverlauf gesorgt.

Zehn Wannen mehr als 2017

Zum 19. Mal findet das Spektakel auf der Wurm in diesem Jahr statt – wie immer auf dem Wurmabschnitt zwischen Müllendorf und Flahstraß. Los geht es um 15 Uhr mit der Promiwanne, es folgen dann nach aktuellem Stand 36 weitere Wannen und damit fast zehn Wannen mehr als im vergangenen Jahr. Es lohnt sich also, den Badewannenkapitänen einen Besuch abzustatten, sich unters Volk zu mischen und die Teams anzufeuern. Natürlich sind auch noch kurzfristige Anmeldungen möglich. Einige Vorjahreswannen in verschiedenen Preisklassen können hierfür sogar noch über die Wannenbörse ergattert werden. Ein Blick auf die Veranstaltungs-Homepage lohnt also noch. Es gilt: Wer zuerst kommt, der mahlt bekanntlich zuerst.

Dem Hunger die Stirn geboten

Im Anschluss, ab circa 17 Uhr, geht die Party richtig los. Auf dem Burgfest in Honsdorf erwartet die Besucher neben der Siegerehrung in diesem Jahr die Coverband „Fahrerflucht“, die einheizen wird. Hier beträgt der Eintritt zwei Euro. Selbstverständlich wird auch hier Durst und Hunger die Stirn geboten. So gibt es neben Leckereien vom Grill, Pommes und den üblichen Kaltgetränken auch wieder die allseits beliebten Cocktails im Angebot. Auch für die Allerkleinsten ist prächtig gesorgt. Mit einer Hüpfburg, weiteren Spielgeräten für Kinder und einem abgesperrten, gut überschaubaren Außenbereich kommt jeder auf seine Kosten. Die KG Würmer Wenk freut sich auf Ihren Besuch.

Mehr Infos finden Sie unter www.bwr-wurm.de