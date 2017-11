Übach-Palenberg.

Am Landgericht ging es am Mittwoch auch darum, welche Veranstaltungen zuletzt in der Stadthalle stattgefunden haben und welche nicht. Denn G. soll nicht allzu viel auf das Fehlen der Konzessionen gegeben haben. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes zählte neun Veranstaltungen auf, die zwischen dem 11. März und dem 7. Oktober 2017 ohne behördliche Erlaubnis in der Stadthalle stattgefunden hätten.