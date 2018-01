Stromleitung aus Übach-Palenberg wird abgebaut. Was kommt danach?

Platz für Polythex

Auch Stefan Nickolai gehört zu denjenigen, die sich über den Rückbau der Strommasten sehr freuen. „Bislang mussten wir rund fünf bis sechs Meter Mindestabstand zu den Leitungen einhalten“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter der Firma Universal Polythex, gelegen an der Friedrich-Ebert-Straße. Diese Einschränkung fällt nun weg, wodurch sich für seine Firma neue Möglichkeiten in Sachen Wachstum ergeben.

Aus genau diesem Grund hat sich ein bereits vor rund zweieinhalb Jahren angekündigter Umzug des Unternehmens erledigt. Im Juni 2016 hatte Nickolai angekündigt, einen neuen Standort an der Boschstraße (hinter Real) beziehen zu wollen, wo er Gebäude für Produktion, Logistik und Verwaltung errichten wollte. Diese Option ist mittlerweie vom Tisch, sagt Nickolai. Polythex wächst an Ort und Stelle. Auch in die Höhe.