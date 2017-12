Gangelt.

Der Musikverein St. Hubertus Gangelt startete zu einer besonderen musikalischen Mission. Das Orchester unter der Leitung von Dirigent Will van Melick verschickte in der Pfarrkirche St. Nikolaus besondere musikalische Weihnachtsgrüße und nahm alle Musikfreunde in der Pfarrkirche zur Schlittenfahrt nach Petersburg mit.