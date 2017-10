Musik-Workshop für Nachwuchs

Gangelt. Neue Wege in der Jugendarbeit gehen der Instrumentalverein Süsterseel und der Musikverein St. Hubertus Gangelt. In den Herbstferien bieten die Vereine einen Musik-Workshop für Kinder an.

Er steht unter der Leitung des Musikdozenten Klaus Schafferhans, der neben Atemtechniken, Rhythmusübungen und Theorie auch ein Projektorchester mit den Teilnehmern bilden wird.

Ziel ist es, die Jugendlichen musikalisch zu motivieren und den Zusammenhalt in den Vereinen zu stärken. Die Jugendabteilungen beider Vereine sind natürlich immer auf der Suche nach weiteren, interessierten Kindern und Jugendlichen (Erwachsene werden auch immer gerne gesehen), die Spaß am Musizieren und an der Gemeinschaft haben. Zu einer öffentlichen Probe des Projektorchesters sind alle Musikinteressierten am Freitag, 3. November, um 15 Uhr in die Aula der ehemaligen Realschule in Gangelt eingeladen.

Nach der Probe besteht die Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Musikbegeisterten sollten sich den Samstag, 5. November, im Kalender notieren. Ab 16 Uhr werden das Projektorchester und das Flöten-Ensemble „Seitenwind“ am gleichen Ort musikalische Leckerbissen zu Gehör bringen.