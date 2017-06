Motorradfahrer nach Unfall auf Kreuzung schwerverletzt

Geilenkirchen. Am späten Freitagabend ist ein Motorradfahrer aus Übach-Palenberg schwerverletzt worden, als er in einem Kreuzungsbereich in Geilenkirchen von einer Autofahrerin übersehen wurde. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 23 Uhr. Der 57-jährige Übach-Palenberger fuhr mit seinem Motorrad auf der Herzog-Wilhelm-Straße aus Richtung Geilenkirchen kommend. Er beabsichtigte, an der Kreuzung „Am Mausberg“ dem Straßenverlauf weiter geradeaus in Richtung Frelenberg zu folgen.

Zur selben Zeit fuhr eine 18-jährige Frau aus Gangelt mit ihrem Auto auf der Herzog-Wilhelm-Straße in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl den Motorradfahrer.

Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er nach erster Versorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.