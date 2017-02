Übach-Palenberg.

Eins wurde gestern jedem Jeck klar: der zentrale Rosenmontagszug in Übach-Palenberg ist nicht nur einer der längsten Züge in der Region. Er gehört mit Sicherheit auch zum Stimmungsvollsten, das im Karneval erlebt werden kann. Schon beim Aufstellen am Palenberger Bahnhof war von Hektik keine Spur.