Geilenkirchen - Mittagessen sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Geilenkirchen.

Exakt um 12.36 Uhr ging am Dienstag der Notruf bei der Feuerwehr ein: Aus einem Bungalow an der Herzog-Wilhelm-Straße in Geilenkirchen war Rauch ausgetreten, auch hatten Anwohner die Signale eines Rauchmelders gehört und die Feuerwehr alarmiert.